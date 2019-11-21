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Звезда "Хроник Риддика" скончалась от болезни Альцгеймера

15:30
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Актеру было 57 лет

В канадском Ванкувере скончался известный рок-музыкант и актер Джон Манн. Фронтмену рок-группы Spirit of the West было 57 лет. Как сообщается, причина смерти – болезнь Альцгеймера. Недуг проявился у музыканта рано, диагноз ему поставили в 2014 году.
Легендарный рок-музыкант умер от рака

Родился Джон Манн в 1962 году в канадском городе Калгари. В Ванкувер он отправился в начале 80-х, там он учился, а параллельно основал коллектив Spirit of the West. Коллектив очень скоро стал одним из самых успешных в Канаде. Самые известные песни группы - Political и Home For a Rest.

"Джон был человеком необычайного мужества, верным и любимым другом, джентльменом. Но самое главное, что он был любящим отцом и замечательным мужем", — цитирует представителя группы Эрика Альпера ETCanada.

Кроме музыки, Манна привлекали театр и кино. Джон играл на сцене, а также снялся в таких картинах, как "Другой мир: Эволюция" и "Хроники Риддика".

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Джон Манн
Джон Манн
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