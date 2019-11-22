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Что категорически нельзя делать в День иконы Божией Матери

08:00
  • пятница
  • 22 ноября 2019

"Скоропослушницу" просят об исцелении и духовном прозрении

22 ноября православные отмечают день памяти иконы Божией Матери "Скоропослушница", дарующей людям здоровье.

Этот образ Богородицы с сыном на руках является одним из самых древних – он был написан в X веке в афонском монастыре Дохиар (Афон) при жизни настоятеля обители преподобного Неофита. Икона хранится там до сих пор.

Согласно монастырскому преданию, в XVII веке служивший в обители монах Нил услышал голос, который указал ему больше не приходить в комнату для молитвы с коптящей лучиной. Как оказалось, к нему обратилась сама Богородица. Однако монах проигнорировал просьбу, за что был поражен слепотой.

Нил день и ночь молился Богородице и просил вернуть ему зрение. В один прекрасный момент его просьбы были услышаны. С тех пор икона получила название "Скоропослушница", а народ начал приходить к ней, чтобы попросить о благах. Божия Матерь помогает преодолеть различные заболевания, даже самые тяжелые, помогает в родах.  К ней обращаются, когда человек находится на распутье и не знает, как поступать дальше.

В день памяти иконы Божией Матери "Скоропослушница" нужно сходить в церковь, прочитать молитвы и попросить здоровья для себя и близких.

Этот праздник не самый крупный в православии, однако россияне очень почитают эту икону. Чтобы не гневить Богородицу, женщинам нельзя в этот день выполнять тяжелую работу по дому: стирать, убираться и вышивать. Мужчинам также следует быть умеренными в своем трудолюбии.

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