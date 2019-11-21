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В очередь, господа: президенты умоляют Лукашенко продать им сверхсекретную связь

15:55
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Это уникальная разработка белорусских специалистов

Уникальные разработки белорусских специалистов известны далеко за пределами страны. Это касается, в частности, системы "закрытой" правительственной связи. По словам Александра Лукашенко, лидеры зарубежных государств просят его обеспечить и их такой защищенной связью. Президент Белоруссии признал, что кое-кто из них уже желаемое получил.
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 "Многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь", — рассказал белорусский лидер на совещании по развитию в стране защищенных правительственных коммуникаций.

Александр Лукашенко признал, что разработки белорусских экспертов приносят стране большие деньги. В то же время, президент Белоруссии привык держать руку на пульсе событий – и потому поручил Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ в сфере "закрытой" связи.

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