Силовикам разрешили сбивать беспилотники

Речь идет только о дронах-нарушителях

Нескольким российским ведомствам – ФСБ, МВД, Росгвардии, а также СВР, ФСО и ФСИН – разрешили уничтожать беспилотники, которые используются незаконно. Соответствующий закон в четверг приняла Госдума.

Документ был внесен в парламент в начале этого года депутатами-единороссами. Федеральную службу исполнения наказаний включили в перечень после обращения руководства ведомства во время второго чтения законопроекта, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США использовали два дальних беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки для наблюдения у российских границ.