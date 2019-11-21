ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи научились вводить человека в анабиоз

16:41
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Пациентов охлаждают, а затем возвращают к жизни

Мечта авторов фантастических романов о замороженных и вновь оживленных пациентах вот-вот станет реальностью. Врачам Медицинского факультета университета Мериленда удалось ввести человека в состояние анабиоза. Методика уже включена в комплекс реанимационных мероприятий некоторых медцентров.
Московские врачи провели уникальную операцию на мозге

Организм пострадавшего быстро охлаждают до 10-15 градусов Цельсия. Это достигается путем замены всей крови остуженным почти до нуля физраствором. В результате мозговая деятельность полностью прекращается. Пациента помещают на операционный стол, устраняют причину кровопотери – а затем восстанавливают обычную температуру и "запускают" сердце.

Пока что не идет речи о том, чтобы заморозить человека и оживить  в будущем, когда любди победят все страшные болезни. И все же пользу от новой методики трудно переоценить. Врачи отмечают, что в университетский медцентр часто поступают пациенты с тяжелыми травмами – в частности, с огнестрельными или ножевыми ранениями. В таких случаях счет идет на минуты, а выживаемость у таких пациентов – около 5%. А вот введение в анабиоз дает хирургам на операцию целых два часа.

Окончательные итоги исследования представят до конца 2020 года. К этому времени будут завершены испытания: 10 человек спасут по новой методике и сравнят результаты с десятью другими, прошедшими традиционную реанимацию, пишет  

Читайте также:
Главное сегодня
Врачи научились вводить человека в анабиоз
Врачи научились вводить человека в анабиоз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.