Врачи научились вводить человека в анабиоз

Пациентов охлаждают, а затем возвращают к жизни

Мечта авторов фантастических романов о замороженных и вновь оживленных пациентах вот-вот станет реальностью. Врачам Медицинского факультета университета Мериленда удалось ввести человека в состояние анабиоза. Методика уже включена в комплекс реанимационных мероприятий некоторых медцентров.

Организм пострадавшего быстро охлаждают до 10-15 градусов Цельсия. Это достигается путем замены всей крови остуженным почти до нуля физраствором. В результате мозговая деятельность полностью прекращается. Пациента помещают на операционный стол, устраняют причину кровопотери – а затем восстанавливают обычную температуру и "запускают" сердце.

Пока что не идет речи о том, чтобы заморозить человека и оживить в будущем, когда любди победят все страшные болезни. И все же пользу от новой методики трудно переоценить. Врачи отмечают, что в университетский медцентр часто поступают пациенты с тяжелыми травмами – в частности, с огнестрельными или ножевыми ранениями. В таких случаях счет идет на минуты, а выживаемость у таких пациентов – около 5%. А вот введение в анабиоз дает хирургам на операцию целых два часа.

Окончательные итоги исследования представят до конца 2020 года. К этому времени будут завершены испытания: 10 человек спасут по новой методике и сравнят результаты с десятью другими, прошедшими традиционную реанимацию, пишет