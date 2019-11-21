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В России закончился "штурм" наркодиспансеров

18:01
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Путин потребовал поэтапно вводить новые медобследования для водителей

Министерство здравоохранения решило отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Планировалось, что уже с пятницы всем желающим получить или поменять права придётся проходить дополнительные обследования. В связи с дороговизной анализов стоимость справки возросла бы в 10 раз. О задуманных нововведениях узнал президент. Владимир Путин назвал это чушью, а также заявил, что подобные изменения надо вводить поэтапно и с умом.

Лотерея в наркологическом диспансере в Старом Осколе. Сотрудница, стоя на скамейке, анонсирует правила розыгрыша. Приз - билет на бесплатную медкомиссию для водителей. Желающих поучаствовать много. Это понятно. Платить за справку в десять раз больше чем раньше никто не хочет.

По всей стране медицинские учреждения толпы водителей с утра брали штурмом. Стоять приходилось в огромных очередях - места в них занимали с ночи. Больницы увеличили количество врачей и продлили медикам рабочий день. Чтобы получить справки по старым правилам, люди готовы были часами стоять на морозе. Анонсированные с 22 ноября нововведения,  без которых заветные права не получить, поставили россиян в тупик. Медицинская справка для ГИБДД должна была подорожать на порядок. Ценовой разброс в каждом регионе свой. Больше всех должно было не повезти жителям Воронежа, где автовладельцам бы пришлось раскошеливаться на 6150 рублей. Но в четверг решение изменить правило прохождения водительской медкомиссии жесткой критике подверг президент. Разговор об этом, сидя в новом поезде МЦД, завёл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации. Чушь какая-то просто! У нас минимальный уровень оплаты труда - размер МРОТ - 11280 рублей. Это такую зарплату получает 3 миллиона 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и поменьше платят. А сколько миллионов людей возле этой цифры, чуть побольше. И 5000 если надо отдать за справку - это что, ползарплаты надо человеку отдать месячной? Ну что это такое? И все инстанции в правительстве все согласовали. Ну Минтруд-то хотя бы должен был посмотреть!" – заявил Путин.

Получить справку всегда было не очень сложно. Никаких дополнительных анализов - как, например, специальный анализ крови и мочи, - сдавать не нужно. Стоимость  медосмотра планировали поднять из-за того, что водителей хотели обязать пройти еще два теста. На наркотики и хронический алкоголизм. Резкий скачок в Минздраве объяснили дорогим импортным оборудованием и ценой совместимых с ним реагентов.

"Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, с употреблением наркотических средств. Это понятно. Это  безопасность миллионов людей на дорогах - это правда. Ну, так надо вводить это как-то с умом! Поэтапно хотя бы, да. А если уж нужно и есть возможность прямо сразу, тогда надо субсидировать это. Хоть какое-то время", – указал Путин.

В Министерстве оперативно ответили на негодование Владимира Путина. Новые правила решено отложить, а заданный курс резко изменить. Замглавы ведомства опубликовал соответствующее заявление в соцсети.

Главное, что никакого подорожания в ближайшее время не ожидается. Благие для автовладельцев вести уже разошлись по всем медучреждениям страны. Очереди в наркологических диспансерах по всей стране уже начинают редеть. Так ли необходимы новые дорогостоящие исследования для получения водительских удостоверений - вопрос, который в ближайшее время будут решать эксперты.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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