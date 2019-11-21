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Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО

18:08
  • четверг
  • 21 ноября 2019

В России принят закон о предустановке российского софта

Электронные приборы, продаваемые в России, с середины будущего года должны будут оснащаться только отечественными программами. Соответствующий закон приняла в четверг Госдума, передает "ТВ Центр".

Перечень продукции, на которую будет устанавливаться российское программное обеспечение, сформирует правительство. В список войдут компьютеры, смартфоны, умные телевизоры и другие устройства. На них будут записаны программы, ориентированные на российских пользователей, не требующие загрузки дополнительных приложений.

Сейчас, покупая сложные электронные приборы иностранного производства, люди вынуждены тратить время на поиск программ, которые есть только в России, например Госуслуги. У многих, в основном граждан старшего возраста, для этого просто нет навыков.

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