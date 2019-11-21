Ракова: Москва начала внедрять цифровое зрение в здравоохранении

Программа будет автоматически анализировать медицинские снимки

До 2021 года в Москве будет проведен эксперимент по использованию технологии компьютерного зрения, с помощью которой программа сможет автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять признаки таких заболеваний как рак легких, молочной железы и других патологий. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Здравоохранение является ключевой отраслью для внедрения инновационных технологий, в частности компьютерного зрения. Современные инструменты позволят точнее выявлять заболевания, снижать вероятность ошибок и минимизировать риски для пациентов, но для того, чтобы оценить возможности внедрения таких технологий, требуется поэтапный аналитический подход", - заявила Ракова. Ее слова приводит ТАСС.

По словам заммэра, в вопросах внедрения таких технологий необходимо опираться не только на экспертное мнение врачей, но и на опыт и мнение специалистов, разрабатывающих подобные технологии. Научный эксперимент подобного масштаба по применению компьютерного зрения в медицине проводится впервые в мире. В рамках эксперимента программы будут работать на базе Единого радиологического информационного сервиса. В этой системе сейчас хранится около 3 миллионов изображений рентгеновских и томографических снимков.

Программа будет анализировать все случаи проявления заболевания, основываясь на базе данных, а затем сравнивать новые снимки и определять заболевания по схожим признакам. Система сможет отслеживать изменения у одного и того же пациента, и выносить свое заключение о динамике.