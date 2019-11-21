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Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17

18:15
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Без этого страна никого не будет обвинять

Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке. Об этом глава малайзийского МИД заявил в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел нашей страны. 

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"Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность рассмотреть эти улики в рамках расследования. Мы не будем принимать решение о том, кто виноват, до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все доказательства", - заявил Сайфуддин Абдулла.

Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. В тот момент на юго-востоке Украины уже шли активные боевые действия. Несмотря на это, киевские власти не стали закрывать небо над Донбассом. В результате крушения самолёта погибли 298 человек - граждане 10 государств.

Выяснением обстоятельств катастрофы занимается Совместная следственная группа, которая с первых же минут поспешила безосновательно обвинить в произошедшем нашу страну. А Малайзию пригласили присоединиться к этой группе лишь через несколько месяцев после трагедии.

Сергей Лавров напомнил: Россия делала и продолжает делать всё возможное, чтобы обеспечить максимально объективное, подробное и конкретное расследование.

"Всё это игнорируется Совместной следственной группой, и, как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в Совместную следственную группу, Малайзию не информировали. Поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить к нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут все то, что они показывали и передавали в Нидерланды для Совместной следственной группы. Надеюсь, это поможет нашим малайзийским коллегам всё-таки быть более информированными, чем того хотели бы остальные участники следственной группы", - рассказал Лавров.

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