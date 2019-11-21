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Захарова отчитала США за агрессивное поведение

17:20
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Действия Вашингтона заставляют мир задуматься об отказе от доллара

"Агрессивное поведение" - так оценила официальный представитель МИД России угрозы США о введении санкций против Египта. Мария Захарова отметила, что Вашингтон продвигает свои геополитические интересы, навязывая другим странам готовые решения и забывая при этом о принципе свободной конкуренции.
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По мнению Захаровой причина такого поведения очевидна: открытую конкуренцию США просто не выдержат.

"Это прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-35. Это очередной пример агрессивного поведения", - заявила дипломат на брифинге для журналистов.

Американская политика давления заставляет страны мира задуматься об отказе от доллара. Большинство партнеров России предпочитают принимать самостоятельные решения и ориентируются на соотношение цены и качества, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, своими действиями Вашингтон лишь подрывает доверие к себе.

Захарова отметила, что США изо всех сил стараются помешать развитию связей России с другими государствами. Однако это не со всеми срабатывает. К примеру, Турция, являясь членом НАТО, сделала выбор в пользу российских С-400 - несмотря на американские запугивания, выкручивание рук и угрозы, заключила дипломат.

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