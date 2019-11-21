ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова связала боеспособность украинских моряков с количеством унитазов

18:04
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Дипломат удивилась такой зависимости

Марию Захарову удивило возмущение украинских военных по поду пропавших, якобы, с возвращенных им кораблей унитазов. Официальный представитель МИД России не может понять: какая зависимость между боеспособностью украинского флота и обеспеченности моряков сантехникой.
Унитазы на месте: ФСБ показала, в каком состоянии Украина получила корабли

"Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?", - задается вопросом Захарова.

Дипломат комментировала информацию о передаче Украине кораблей, задержанных российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе. Два катера и буксир прибыли в порт Очаков накануне. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, осмотрев боевые единицы, пожаловался, что россияне их "угробили" - с кораблей пропали розетки, плафоны и унитазы.

Однако в ФСБ быстро отреагировали на жалобы украинской стороны. В службе напомнили, что представители Киева подписали акты сдачи-приемки, никаких претензий у них не было. В подтверждение спецслужба опубликовала видео, на которых никаких повреждений на кораблях не видно.

Украинские корабли были задержаны в ноябре прошлого года. Катера и буксир опасно маневрировали в Керченском проливе, не реагируя на требования российских пограничников. В итоге суда и экипажи были задержаны. Моряки вернулись на Украину в сентябре, корабли – 20 ноября.

Читайте также:
Главное сегодня
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.