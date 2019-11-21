Захарова связала боеспособность украинских моряков с количеством унитазов

Дипломат удивилась такой зависимости

Марию Захарову удивило возмущение украинских военных по поду пропавших, якобы, с возвращенных им кораблей унитазов. Официальный представитель МИД России не может понять: какая зависимость между боеспособностью украинского флота и обеспеченности моряков сантехникой.

"Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?", - задается вопросом Захарова.

Дипломат комментировала информацию о передаче Украине кораблей, задержанных российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе. Два катера и буксир прибыли в порт Очаков накануне. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, осмотрев боевые единицы, пожаловался, что россияне их "угробили" - с кораблей пропали розетки, плафоны и унитазы.

Однако в ФСБ быстро отреагировали на жалобы украинской стороны. В службе напомнили, что представители Киева подписали акты сдачи-приемки, никаких претензий у них не было. В подтверждение спецслужба опубликовала видео, на которых никаких повреждений на кораблях не видно.

Украинские корабли были задержаны в ноябре прошлого года. Катера и буксир опасно маневрировали в Керченском проливе, не реагируя на требования российских пограничников. В итоге суда и экипажи были задержаны. Моряки вернулись на Украину в сентябре, корабли – 20 ноября.