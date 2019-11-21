Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Звезду не смутил ноябрьский холод

Фотосессия Ольги Бузовой в родном городе вызвала бурную реакцию подписчиков. Посетившая Санкт-Петербург певица не стала беспокоить родителей, а остановилась в отеле в центре Северной столицы.

Ольга наслаждалась отдыхом в шикарных апартаментах с видом на Неву, Исаакиевский собор и центр города. Ночью звезда решила запечатлеть себя на фоне прекрасного вида. Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично. Вот только поклонников удивило, почему певица решила позировать в трусах.

"Волшебный Питер и Бузова в трусах!", "Оля, ты голая в центре?!", "Почему в трусах?", - спрашивали подписчики. Некоторые так расстроились, что назвали Бузову вертихвосткой. Хотя большинство все же, по традиции, сыпали комплиментами в адрес звезды - и беспокоились, не замерзла ли Ольга на ноябрьском ветру.