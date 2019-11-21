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Стали известны сроки введения новых правил медосмотра для водителей

19:00
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Новый порядок заработает летом следующего года

В Минздраве сообщили, когда вступит в силу новый порядок медицинского осмотра для водителей на наркотики и алкоголь при получении прав. Обновленные правила начнут действовать с 1 июля 2020 года, сообщает ТАСС.

Новый порядок освидетельствования водителей должен был вступить в силу 22 ноября, однако Минздрав отложил его из-за начавшегося ажиотажа в медучреждениях.

Ранее сообщалось: согласно новым правилам, чтобы получить водительское удостоверение, нужно сдать сразу два анализа крови - на наркотики и биомаркеры хронического алкоголизма. Обследование стоит несколько тысяч рублей – на порядок больше, чем сейчас.

Ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал нововведение чушью и возмутился, что за справку для ГИБДД многим придется отдать половину зарплаты.

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