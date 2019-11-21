Водителей-наркоманов вычислят по слюне

ГИБДД получит оборудование уже в этом месяце

Находящихся в состоянии наркотического опьянения водителей выявят по анализу слюны. Сотрудники госавтоинспекции получат новые приборы уже в ноябре, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Оборудование обнаруживает следы наркотических и психотропных веществ в слюне человека – как пояснили ранее в МВД, с помощью "иммунохроматографических тест-систем".

"Мы ждем в ноябре оборудование, с помощью которого возможно будет по слюне определять употребление наркотиков", - сказал Черников и добавил, что сейчас аппарат проходит сертификацию.

Анализатор представляет собой переносной прибор. Он не только установит наличие запрещенных веществ, но и распечатает протокол на встроенном в аппарат принтере. Также анализатор может отправить результаты теста на компьютер, передает ТАСС.