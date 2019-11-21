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Водителей-наркоманов вычислят по слюне

19:20
  • четверг
  • 21 ноября 2019

ГИБДД получит оборудование уже в этом месяце

Находящихся в состоянии наркотического опьянения водителей выявят по анализу слюны. Сотрудники госавтоинспекции получат новые приборы уже в ноябре, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
Стали известны результаты теста Голунова на наркотики

Оборудование обнаруживает следы наркотических и психотропных веществ в слюне человека – как пояснили ранее в МВД, с помощью "иммунохроматографических тест-систем".

"Мы ждем в ноябре оборудование, с помощью которого возможно будет по слюне определять употребление наркотиков", - сказал Черников и добавил, что сейчас аппарат проходит сертификацию.

Анализатор представляет собой переносной прибор. Он не только установит наличие запрещенных веществ, но и распечатает протокол на встроенном в аппарат принтере. Также анализатор может отправить результаты теста на компьютер, передает ТАСС.

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