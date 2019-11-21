Пожар в поселке Мосрентген тушили 7 часов

Никто не пострадал

Крупный пожар почти 7 часов в четверг тушили в Москве в посёлке Мосрентген на территории садового товарищества. Там загорелся двухэтажный жилой коттедж. Пламя быстро распространилось, охватив всё деревянное здание. Огонь также перекинулся на соседние строения, передает "ТВ Центр".

Общая площадь пожара составила порядка тысячи квадратных метров. Ликвидацию осложняло отсутствие поблизости гидрантов и других источников воды. Пришлось задействовать специальный вертолёт.

По предварительным данным, пострадавших нет. 10 человек, которые находились в коттедже, выбрались на улицу ещё до приезда спасателей.