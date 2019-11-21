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В американской школе найдены сотни захоронений

19:38
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Здание решено снести

Более сотни могил обнаружено под фундаментом средней школы в американском городе Тампа, штат Флорида. Увидеть останки позволил георадар – на глубине в полтора метра прибор отобразил 145 гробов.
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Власти города нашли объяснение страшной находке. По их данным, захоронения – часть старого кладбища Риджвуд. Оно было открыто в середине 20-го века для захоронения бедняков. Как сообщили в администрации города, на этом кладбище было захоронено около 250 человек, по большей части афроамериканцы. При этом в 80 из найденных могил оказались детские останки.

При изучении вопроса выяснилась следующая история: администрация Тампы открыла кладбище Риджвуд в 1942 году, а в 1957 году продала его частной компании. У той, в свою очередь, землю выкупил школьный округ Тампы в 1959 году и открыл там среднюю школу.

После того как выяснилось, что дети в Тампе десятилетиями сидели за партами прямо на могилах, здание школы решили снести. Представители властей считают, что таким образом они почтят память усопших, передает BBC News.

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