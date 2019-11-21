ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российского программиста приговорили в США к 4 годам лишения свободы

20:14
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Обвинение требовало большего срока

Станислав Лисов выйдет на свободу через несколько месяцев. Суд учел срок, который российский программист уже отбыл, пока шло следствие. В итоге приговор – 4 года лишения свободы – прокурору показался слишком мягким, он требовал пяти лет тюрьмы.
Хакеры придумали новый способ вывода денег из банков

Лисов попал в руки американского правосудия в январе 2017 года. Россиянина задержали в Барселоне, а через год экстрадировали в США.

Пообщавшись с американскими следователями, Лисов признался в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью вируса-"трояна" NeverQuest. Это нелегальное программное обеспечение позволяет получить доступ к компьютерам финансовых учреждений. Его используют для кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях.

Следователи также считали, что россиянин продавал на черном рынке личные данные своих жертв, передает РИА Новости.

Читайте также:
Новости по теме
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.