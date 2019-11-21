Российского программиста приговорили в США к 4 годам лишения свободы

Обвинение требовало большего срока

Станислав Лисов выйдет на свободу через несколько месяцев. Суд учел срок, который российский программист уже отбыл, пока шло следствие. В итоге приговор – 4 года лишения свободы – прокурору показался слишком мягким, он требовал пяти лет тюрьмы.

Лисов попал в руки американского правосудия в январе 2017 года. Россиянина задержали в Барселоне, а через год экстрадировали в США.

Пообщавшись с американскими следователями, Лисов признался в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью вируса-"трояна" NeverQuest. Это нелегальное программное обеспечение позволяет получить доступ к компьютерам финансовых учреждений. Его используют для кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях.

Следователи также считали, что россиянин продавал на черном рынке личные данные своих жертв, передает РИА Новости.