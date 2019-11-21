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"Наглая коммерциализация": в Госдуме высказались о ценах на справки для водителей

21:14
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Инициаторы процесса "поднимают давление в социальном котле"

Подход, продемонстрированный в некоторых регионах к новым правилам выдачи медсправок водителям, недопустим. Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков напомнил, что в стране свыше 50 миллионов автовладельцев. И разумные люди понимают, что поднимать давление в таком "социальном котле" нельзя.
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"В предлагавшемся до сегодняшнего дня варианте проведения тестов водителей на алкоголь и наркотики смутило, что есть разные способы определения содержания этих веществ: и аппаратный, и другие. Какой был выбран на местах, наверняка - самый дорогой", - приводит слова Лысакова "Интерфакс".

Смутил парламентария и разброс цен на новые медсправки по регионам - от двух до семи тысяч рублей. И это при том, что используются одинаковые компоненты, примерно одинаковая оплата труда.  "Там, где семь тысяч - это наглая, циничная коммерциализация процесса, что недопустимо, если мы говорим о здоровье и безопасности", - подчеркнул депутат.

Минздрав России 21 ноября опубликовал приказ, согласно которому тесты на наркотики и алкоголь будут проводиться при получении водительских прав с июля 2020 года - а не с 22 ноября 2019-го, как планировалось ранее. Такое решение принято после замечания Владимира Путина. Президент, узнавший из СМИ об ажиотаже вокруг новых правил, назвал увеличение стоимости прохождения медкомиссии "чушью".

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