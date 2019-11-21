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Впала в кому: спасенная из выгребной ямы девочка в тяжелом состоянии

21:33
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Возбуждено дело по статье о покушении на убийство

Состояние спасенной из выгребной ямы кубанской девочки тяжелое. Ребенок впал в кому. Врачи, сначала обнаружившие у ребенка только ссадины, теперь диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. По данным источника "Интерфакса", девочка находится на искусственной вентиляции легких
Пропавшую на Кубани девочку нашли в яме общественного туалета

Девятилетняя девочка проживает с матерью на хуторе Родниковский Новокубанского района. 18 ноября она ушла гулять и не вернулась. Полицейские, волонтеры и местные жители искали ребенка больше суток. Ее нашли в выгребной яме туалета на территории местного дома культуры.

Девочку отправили в реанимационное отделение детской краевой клинической больницы Краснодара. Возбуждено уголовное дело: следователи считают, что налицо признаки покушения на убийство.  

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