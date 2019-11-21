Премьер-министру Израиля предъявили обвинение по трем уголовным статьям

Громкий скандал в Израиле. Премьер-министра Беньямина Нетаньяху обвинили в коррупции, мошенничестве и обмане общественного мнения. Это первый подобный случай с действующим главой правительства за всю историю страны, передает "ТВ Центр".

С официальным заявлением выступил генеральный прокурор Израиля. Обвинения предъявлены сразу по трём делам. В частности, Нетаньяху в обмен на получение дорогостоящих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина якобы лоббировал личные и деловые интересы олигарха. Суммарную стоимость таких презентов оценили почти в 300 тысяч долларов США.

Кроме того, по данным следствия, премьер-министр пытался договориться с владельцем одной из крупнейших израильских медиагрупп об освещении деятельности правительства в положительном ключе. За что обещал принять закон, ограничивающий деятельность её конкурента. Сам Беньямин Нетаньяху все обвинения по-прежнему отрицает и называет выпады против него охотой на ведьм.