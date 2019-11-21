Путин рассказал об "особой миссии" погибших под Северодвинском ученых

Президент вручил ордена Мужества вдовам специалистов

Специалисты "Росатома" и Минобороны, погибшие под Северодвинском в августе, выполняли особую миссию. Они работали над новейшей ракетной установкой, не имеющей мировых аналогов, рассказал Владимир Путин. Президент России вручил вдовам погибших ордена Мужества, присужденные жертвам взрыва посмертно.

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете", - подчеркнул российский лидер.

По словам Владимира Путина, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях. Это оружие призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед – а также мир для детей, которые гордятся по праву своими отцами. И эта работа будет доведена до конца, пообещал президент России.

Инцидент с человеческими жертвами произошел на полигоне в Неноксе Архангельской области в августе 2019 года. Как сообщили позже в "Росатоме", взрыв прогремел во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны, еще шесть человек получили ранения.