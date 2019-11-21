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Путин рассказал об "особой миссии" погибших под Северодвинском ученых

22:12
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Президент вручил ордена Мужества вдовам специалистов

Специалисты "Росатома" и Минобороны, погибшие под Северодвинском в августе, выполняли особую миссию. Они работали над новейшей ракетной установкой, не имеющей мировых аналогов, рассказал Владимир Путин. Президент России вручил вдовам погибших ордена Мужества, присужденные жертвам взрыва посмертно.
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"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете", - подчеркнул российский лидер.

По словам Владимира Путина, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях. Это оружие призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед – а также мир для детей, которые гордятся по праву своими отцами. И эта работа будет доведена до конца, пообещал президент России.

Инцидент с человеческими жертвами произошел на полигоне в Неноксе Архангельской области в августе 2019 года. Как сообщили позже в "Росатоме", взрыв прогремел во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли пятеро сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны, еще шесть человек получили ранения.

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