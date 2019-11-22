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"Я/Мы украинские унитазы": соцсети взорвались из-за жалоб Украины на Россию

08:28
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Сеть наполнилась сочувственными комментариями

Украина обвинила Россию в краже унитазов. Не просто имущество пропало – "страна-агрессор", то есть Россия в глазах Киева, явно решила нанести урон боеспособности Вооруженных сил Украины.

Суть истории – в ноябре Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в 2018 году.  Думаете, в Киеве расценили это как жест доброй воли? Куда там! Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сокрушается. "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", пожаловался он.

 

Пропали унитазы, розетки, разное оборудование, приехал посмотреть сам президент Украины, сообщает "ТВ Центр". Подтвердил – всё пропало! Пообещал провести расследование. Где будут искать унитазы, не уточнил. Сеть наполнилась сочувственными и ироничными комментариями, люди даже запустили флешмоб "Я/Мы украинские унитазы".

- Украинские моряки, когда узнали, что их посылают в Керчь, думали, что их там потопят. Вот они и решили продать унитазы и прочую фигню - не пропадать же добру.

Были и такие комментарии – зачем корабли-то возвращать – отдали бы унитазы, розетки да плафоны. Та ситуация, когда в действительности все не так, как на самом деле.

Видео: вскрылась правда о туалетах с кораблей ВМС Украины

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