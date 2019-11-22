"Абсолютно неверно": эксперт опроверг давку на МЦД

Движение запустили накануне

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили запуск Московских центральных диаметров. На вопросы ведущего Алексея Фролова о проекте ответил Михаил Блинкин, профессор Высшей школы экономики.

"Люди говорят, что из-за диаметров на пересадочных узлах теперь будет давка", - сказал Фролов.

"Это абсолютно неверно. Говорю как пассажир и специалист. Наоборот, это разгрузит узлы. И это одна из приоритетных задач этого проекта", - сказал эксперт. Полный комментарий Блинкина смотрите в видео:

Накануне в Москве начали работу первые две линии МЦД - "Белорусско-Савеловский" (МЦД-1) и "Курско-Рижский" (МЦД-2). На открытие приехал президент России Владимир Путин. Подробнее о запуске движения смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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