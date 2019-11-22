Донецкий "Шaхтер" оштрaфовaли зa объявление нa русском языке

Футбольный клуб пал жертвой языковой дискриминации за борьбу против расизма на матче

В центре Киева немногочисленным митингом отметили годовщину "Евромайдана", так называемый День достоинства и свободы.

Праздник учредили после протестов, которые шесть лет назад привели к государственному перевороту. Его инициаторы тогда обещали покончить с нищетой в стране и победить коррупцию. Но ничего кардинально так и не изменилось. Примечательно, что вчерашняя акция состоялась накануне годовщины первого "Майдана" - так называемой "Оранжевой революции", которая произошла на Украине 15 лет назад, но об этом никто и не вспомнил. Собравшиеся требовали отказаться от разведения сил в Донбассе, не предоставлять региону особый статус, отменить реализацию "формулы Штайнмайера" и усилить антироссийские санкции.

Одно из наследий "Евромайдана" - это насильственный отказ от русского языка, который для многих украинцев является родным, отмечает "ТВ Центр". Его использование теперь наказывается. Буквально накануне был оштрафован донецкий футбольный клуб "Шахтер". Во время матча с киевским "Динамо" с трибун звучали расистские выкрики в адрес темнокожего игрока "Шахтера" Тайсона. Через динамики было сделано предупреждение о недопустимости такого поведения, но диктор говорил по-русски и именно за это клубу придется заплатить 20 тысяч гривен.

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