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Ветер сносит грузовики: Новороссийск накрыл мощный шторм (видео)

09:16
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Горожанам посоветовали сидеть дома

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске. Там ураганный ветер, порывы которого  достигают 38 метров в секунду. У побережья - трехметровые волны.

В связи с непогодой отменены занятия в школах.  Власти рекомендовали жителям отказаться от поездок на личном транспорте и по возможности не выходить из дома, сообщает "ТВ Центр".  Штормовой ветер переворачивает  многотонные  контейнеры и грузовые автомобили.  На улицах - поваленные деревья и дорожные знаки. В каждом районе города развернуты оперативные штабы, аварийные бригады дежурят круглосуточно. При необходимости будут задействованы спасатели и техника из соседних регионов.

Режим повышенной готовности из-за непогоды действует сегодня в Благовещенске. Синоптики прогнозируют мощный снегопад, усиление ветра и резкие перепады температуры. Водителей предупреждают о наледи на дорогах. Из-за мокрого снега есть опасность обрывов на линиях электропередачи.

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