Ветер сносит грузовики: Новороссийск накрыл мощный шторм (видео)

Горожанам посоветовали сидеть дома

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске. Там ураганный ветер, порывы которого достигают 38 метров в секунду. У побережья - трехметровые волны.

В связи с непогодой отменены занятия в школах. Власти рекомендовали жителям отказаться от поездок на личном транспорте и по возможности не выходить из дома, сообщает "ТВ Центр". Штормовой ветер переворачивает многотонные контейнеры и грузовые автомобили. На улицах - поваленные деревья и дорожные знаки. В каждом районе города развернуты оперативные штабы, аварийные бригады дежурят круглосуточно. При необходимости будут задействованы спасатели и техника из соседних регионов.

Режим повышенной готовности из-за непогоды действует сегодня в Благовещенске. Синоптики прогнозируют мощный снегопад, усиление ветра и резкие перепады температуры. Водителей предупреждают о наледи на дорогах. Из-за мокрого снега есть опасность обрывов на линиях электропередачи.