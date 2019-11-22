Конец ужасного времени: люди возвращаются в сирийский Дейр-эз-Зор

Центр по примирению враждующих сторон приготовил для беженцев продуктовые наборы

Около 500 мирных жителей вернулись в сирийский Дейр-эз-Зор. Это стало возможным благодаря освобождению северных территорий, а также обеспечению безопасности в этом районе после начала патрулирования нашими военными полицейскими.

Едва лодка касается берега, на лицах пассажиров появляются улыбки. Теперь они почти дома. Этот день люди называют своим вторым днем рождения. Несколько лет, спасаясь от боевиков, они по сути находились в изгнании в собственной стране. И вот, наконец, возвращаются в Дейр-эз-Зор.

Здесь та же земля, что и на том берегу Евфрата, но поначалу они ступают осторожно, словно боясь спугнуть первые ощущения на родной земле.

- Два года я была на той стороне - и это было ужасное время! Слава Аллаху, что я возвращаюсь домой!

Женщин и детей сразу рассаживают по автобусам, главы семей сначала проходят на регистрацию.

По прибытию - обязательная проверка багажа и документов. Процедура нередко затягивается. Но люди не обижаются. Все понимают: безопасность превыше всего.

Одна из сотен историй. Аскар Басем в Дейр-эз-Зоре работал автомехаником. Говорит, жил небогато, но в достатке. Младший сын Оруа родился, когда семья уже покинула захваченный боевиками город. А всего у Аскара пятеро детей.

- Мы уехали из Дейр-эз-Зора четыре года назад. Это было очень трудно, оставить свой дом. Но у нас не оставалось выбора. Боевики захватили город и превратили нашу жизнь в ад.

Работу по открытию пункта перехода на протяжении последних трех месяцев вели российский Центр по примирению враждующих сторон и сирийский комитет по примирению. Наши военные полицейские обеспечили безопасность в районе переправы. Всего в первый день вернулись около 100 семей, более 500 человек.

"Мы с удовольствием их встречаем! Будет оказана каждому гуманитарная помощь, медицинская помощь - и они вернутся к мирной жизни!" – заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майор Сергей Жмурин.

В пригороде Дейр-эз-Зора Бургасе - большой праздник. Встречать тех, кто возвращается домой, приехали руководители провинции и жители соседних населенных пунктов.

"Благодаря России за два года после освобождения Дейр-эз-Зора в свои дома вернулись больше 15 тысяч человек! Это наши братья и сестры!" – обрадовался губернатор провинции Дейр-эз-Зор Абдулмажид Аль-Кавакиби.

На глазах - улыбки и слезы. Многие не видели своих родственников несколько лет. Российский Центр по примирению враждующих сторон приготовил для возвращающихся беженцев продуктовые наборы. Наши военные медики организовали прием.

"Были дети прямо в плачевном состоянии ввиду того, что не одеты они сейчас по сезону, потому что время уже холодное. Поэтому и простывшие, соответственно, заболевания запущенные", - сказал врач-терапевт Константин.

За несколько часов военные медики приняли десятки человек, в основном маленьких пациентов. Их здоровье, как и тех, кто будет возвращаться вместе с родителями в ближайшее время, теперь будет под постоянным контролем.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Провинция Дейр-эз-Зор, Сирия.