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Помощник Путина назвал три способа разогреть экономику России

08:47
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Темпы роста ВВП составят как минимум в 3%

Помощник президента России Андрей Белоусов рассказал о трех мерах, способных ускорить экономический рост в стране.
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К первой группе он отнес удешевление заимствований. Эта мера поможет снизить ключевую ставку примерно до 5%, заявил помощник Путина.

Вторая мера для разогрева экономики – это улучшение инвестиционного климата. Чтобы это осуществить, необходимо запустить регуляторную гильотину и защитить бизнесменов от давление силовых ведомств.

И третий пункт - повышение доступности технологий для бизнеса, модернизация системы профобразования и обеспечение предприятий кадрами, прежде всего рабочих профессий.

Если эти три пункта будут реализованы, то темпы роста ВВП составят как минимум в 3%, пишет газета "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в экономике сохраняется позитивная динамика, несмотря на снижение темпов глобального роста.

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