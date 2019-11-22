66-летняя Елена Проклова огорошила признанием

Актриса рассказала о том, что все скрывают

Елена Проклова в свои 66 лет выглядит очень молодо. Актриса ходит в коротких шортах и не стесняется показывать фигуру в бикини.

Но, как призналась сама Елена, красота досталась ей не от природы. "Прибегаю к услугам пластических хирургов. Это приносит мне удовольствие", - сообщила Проклова.

Кроме того, актриса минимум дважды в год производит "капитальный ремонт" всего тела в клинике. Под присмотром специалистов Проклова худеет. Пользуется артистка и народными методами для поддержания формы.

"В любое время года хожу в сауну несколько раз в неделю. с холодными обливаниями или купанием в проруби, а также длительным заплывом в бассейне после", - цитирует Проклову wday.ru.

Обычно звезды, если и делают пластику, то тщательно скрывают поход к хирургу. Елена же своим заявлением огорошила народ. В Сети активно обсуждают, что же сделала себе Проклова. Звезда на это не стала реагировать.