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66-летняя Елена Проклова огорошила признанием

08:38
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Актриса рассказала о том, что все скрывают

Елена Проклова в свои 66 лет выглядит очень молодо. Актриса ходит в коротких шортах и не стесняется показывать фигуру в бикини.
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Но, как призналась сама Елена, красота досталась ей не от природы. "Прибегаю к услугам пластических хирургов. Это приносит мне удовольствие", - сообщила Проклова.

Кроме того, актриса минимум дважды в год производит "капитальный ремонт" всего тела в клинике. Под присмотром специалистов Проклова худеет. Пользуется артистка и народными методами для поддержания формы.

"В любое время года хожу в сауну несколько раз в неделю. с холодными обливаниями или купанием в проруби, а также длительным заплывом в бассейне после", - цитирует Проклову wday.ru.

Обычно звезды, если и делают пластику, то тщательно скрывают поход к хирургу. Елена же своим заявлением огорошила народ. В Сети активно обсуждают, что же сделала себе Проклова. Звезда на это не стала реагировать.

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