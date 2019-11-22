ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Таксисты и продавцы оказались в списках на увольнение

09:14
  • пятница
  • 22 ноября 2019

В ближайшее время рынок труда сильно изменится

С появлением новых технологий ряд профессий исчезнут с российского рынка труда - их заменят машины.

В первую очередь под сокращения попадут те, чей труд механизирован и где не задействованы воображение и творческий подход. Это коснется водителей такси, продавцов и грузчиков, рассказали RT эксперты Института развития интернета. Люди этих профессий редко сталкиваются с принятием сложных решений.

"Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические", — уточнили в ИРИ.

Ранее СМИ заявили, что некоторых врачей ждет сокращение из-за автоматизации ряда медицинских процессов.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Таксист
Таксист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.