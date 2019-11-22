Таксисты и продавцы оказались в списках на увольнение

В ближайшее время рынок труда сильно изменится

С появлением новых технологий ряд профессий исчезнут с российского рынка труда - их заменят машины.

В первую очередь под сокращения попадут те, чей труд механизирован и где не задействованы воображение и творческий подход. Это коснется водителей такси, продавцов и грузчиков, рассказали RT эксперты Института развития интернета. Люди этих профессий редко сталкиваются с принятием сложных решений.

"Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические", — уточнили в ИРИ.

Ранее СМИ заявили, что некоторых врачей ждет сокращение из-за автоматизации ряда медицинских процессов.