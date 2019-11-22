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"Жена его прогибала": возмущенная подруга выдала все тайны семейной жизни Децла

09:36
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Юля доминировала во всех сферах

Участница группы "Белый шоколад" Лия Волянская возмущена скандалом, который разразился после смерти Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Певица винит во всем вдову рэпера Юлию Киселеву.
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Артистка, которая дружила с Децлом и бывала у него в гостях, заявила, что жена Толмацкого "вообще в неадеквате". "Нормальный человек разве будет скрывать ребенка от бабушки и дедушки, которые понесли такую утрату?!" - заявила девушка в интервью "Собеседнику".

По словам Лии, родители Кирилла хотят помогать внуку, перечислять ему деньги. Однако вдова Децла отказалась от всех контактов с Толмацкими. "Она лучше будет везде рассказывать, как ей плохо", - убеждена Волянская.

Кроме того, Лия раскрыла секреты семейной жизни Кирилла. "На протяжении всей совместной жизни с Кириллом она его прогибала, всячески доминировала. С ее подачи Децл и с отцом не общался. Ирина Анатольевна давно простила Александра Яковлевича за то, что тот ушел из семьи. А Кирилл – нет, потому что такая "умная" жена попалась. Для меня эта женщина – олицетворение дна", - заключила Волянская.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки. Когда известие о смерти рэпера появилось в СМИ, поклонники не поверили, многие вспомнили, что Толмацкий говорил об инсценировке своей смерти в 35 лет. Однако вскоре в Сети были размещены фото мертвого Децла. Музыкант лежал на полу, рядом находились оставленные скорой помощью лекарства и шприцы.

Причина смерти Децла – острая сердечная недостаточность. Похоронили Кирилла в Москве на Пятницком кладбище. На церемонии присутствовали друзья музыканта, коллеги, поклонники и семья. Жена Децла стойко держалась всю церемонию, однако в самом конце, стоя у могилы, она разрыдалась.

На похоронах Кирилла его отец познакомился со своим внуком Тони. Дедушка и мальчик начали общаться, но спустя несколько недель разразился скандал – вдова исчезла, забрав с собой Тони. Позже Юлия объявила, что не желает общаться с Толмацкими.

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