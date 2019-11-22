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В Кузбассе мужчина выкинул часть тела знакомой в мусорку

09:49
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Расчленитель не помнил, как убил женщину, но на всякий случай решил избавиться от улик

В одном из мусорных баков Кузбасса обнаружили расчлененное тело школьной уборщицы.

Инцидент произошел в поселке Бачатский в Кемеровской области 21 ноября. Приехавший на месте участковый задержал пьяного мужчину, который нес в контейнер подозрительный сверток, в котором оказалась часть тела убитой. Остальное обнаружили у него дома, пишет "Газета.Ru".

По предварительным данным, в злополучный день 47-летняя женщина провожала родственника в армию и много выпила. После проводов она продолжила веселье и зашла в гости к подозреваемому. Спустя время женщина захотела спать, на что ее приятель ответил, что останется за столом.

На следующее утро он увидел собутыльницу с пробитой головой. Мужчина рассказал, что не помнит, как убил женщину, а когда пришел в себя, то решил избавиться от улик.

"Сначала он выкинул "партию" рук и ног. Когда пошел снова к мусорным бакам, его уже задержали. В квартире нашли тело, только голова была на месте", - пишет издание A42.RU.

Теперь расчленителю придется ответить по закону. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. У погибшей остались муж, две взрослые дочери и внуки. Знакомые отзывались о ней как об исключительно положительном человеке.

Не так давно похожее преступление с расчленением тела произошло в Санкт-Петербурге. 63-летний доцент истории СПбГУ Олег Соколов застрелил свою возлюбленную 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, затем распилил тело, а после пытался скрыть его в Мойке, но упал в нее сам.

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