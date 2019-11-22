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Компромат на Шепелева: что скрывает Кудрявцева?

10:56
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Тайну выдала коллега Леры

После перепалки в Сети, которую устроили Лера Кудрявцева и Дмитрий Шепелев, россиян взволновал вопрос, откуда у телеведущей столько обид по отношению к коллеге. Гламурная блондинка еще при жизни Жанны Фриске на дух не переносила шоумена.
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Когда умерла экс-солистка "Блестящих", ее подруга Лера Кудрявцева приняла сторону родителей певицы в скандальных разбирательствах с Дмитрием Шепелевым. А после комментария шоумена в Instagram, в котором он упомянул некую Леру, телеведущая разразилась угрозами. "Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим то только из-за Платона", - публично заявила Кудрявцева.

О чем же молчит Кудрявцева, рассказала коллега Леры, которая пожелала остаться неназванной. Девушка убеждена, что компромат на Дмитрия все и так уже знают. "Козыри, которые были, прозвучали полгода назад. Тогда к Лере в "Секрет на миллион" пришли близкие и подруги Фриске", - заявила коллега Кудрявцевой.

Тогда на шоу Шепелева обвинили в плохом отношении к Жанне, в чуть ли не похищении Платона. Но все высказывания носили слишком эмоциональный характер. Бабушка и дедушка, крестная Платона Ольга Орлова и подруги Фриске отчаялись увидеть Платона и были готовы на все. Но подтвердить свои обвинения близкие певицы ничем не могут.

"Все уже рассказано по сто раз семьей и друзьями: на разных телешоу и в интервью. Поэтому нет никаких секретов на миллион, которые могли бы напугать Шепелева. Компромат на него не стоит теперь и миллиона рублей", - отметила коллега.

По всей видимости Кудрявцева, угрожая Шепелеву, имела ввиду, что якобы Дмитрий неправильно выбирал лечение для Жанны, настраивал против подруг, не ухаживал за больной, забирал деньги с ее счета. А также предположение родственников Фриске о том, что телеведущий может не быть отцом Платона, пишет сайт "Комсомольская правда".

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