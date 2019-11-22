Как правильно принимать антибиотики

Таблетки могут навредить организму

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по приему антибиотиков, чтобы не навредить своему здоровью.

В первую очередь необходимо помнить, что неправильный прием антибиотиков делает микробы устойчивыми к таблеткам. В ведомстве отметили, что все больше инфекционных заболеваний становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. Потому принимать антибиотики нужно только по назначению врача, никак не в качестве "перестраховки".

Во-вторых, следует соблюдать рекомендации лечащего врача по выбору препарата и его дозировке. Нельзя давать свои антибиотики другим, пишет "Газета.Ru".

Чтобы сократить риск подхватить инфекцию, врачи советую тщательно мыть руки, соблюдать гигиену, практиковать защищенный секс, избегать контакта с больными и своевременно делать прививки.