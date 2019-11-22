Без воды и тепла: 15 тыс. жителей Курска оставили замерзать в мороз

Ночь люди провели в холодных квартирах и без горячей воды

Коммунальная авария оставила без тепла и горячей воды несколько тысяч россиян. Мёрзнут жители Курска, передает "ТВ Центр".

На улице - минус 10 градусов. В зоне отключения - сразу девять улиц в центре города. Это почти 100 многоэтажных домов, детские сады, школы и поликлиники. Ночь в холодных квартирах провели более 15 тысяч жителей. На месте аварии ведутся восстановительные работы.

С наступлением морозной погоды прорывы коммунальных сетей произошли сразу в нескольких регионах России. В Челябинской области несколько суток без тепла и горячей воды провели жители военного городка Чебаркуль. Из-за аварий на тепло-трассах мёрзли и жители в Алтайском крае, Новосибирской и Ярославской областях.

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