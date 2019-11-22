ОБСЕ призвала Украину завершить начатое в Донбассе

От Киева потребовали проявить политическую волю

Новые обстрелы со стороны украинских военных зафиксировали недалеко от линии разведения сил в Донбассе. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Наиболее сложная обстановка - в районе посёлка Золотое, где киевские радикалы уже пытались сорвать процедуру отвода войск, передает "ТВ Центр". За несколько дней выявлено более 200 нарушений. Украинские военные применяют стрелковое оружие.

В Донецкой области со стороны Петровского международные наблюдатели заметили шесть самоходных гаубиц. Власти народных республик считают, что Киев использует перемирие для размещения тяжёлой техники. В ОБСЕ в очередной раз призвали Украину проявить политическую волю и завершить демилитаризацию на участках разведения сил.