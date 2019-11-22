Почему Брюссель не спешит принимать Киев в свою семью

В ЕС советуют Украине хорошенько поработать

На Украине отмечают годовщину "оранжевой революции". Благодаря первому "Майдану" 15 лет назад Виктор Ющенко стал президентом. И именно тогда, как считают эксперты, в стране впервые был реализован план свержения власти. Спустя десять лет он повторится на "Евромайдане", но уже приведет к гибели людей.

Все смешалось на Украине. Где-то отмечают 15-летие "Оранжевого майдана". В ноябре 2004 года через митинги и протесты к власти пришел Виктор Ющенко. Многие политологи считают, что это была лишь мирная репетиция кровавого "Евромайдана" шестилетней давности. О нем в эти дни вспоминают в столице. Все проходит торжественно-печально, как на похоронах. Если песни, то грустные. Если слова, то исключительно теплые. Общий тон - проверенная временем правильность выбранного курса.

- Наибольшее значение "Майдана" - мы вышли из советского прошлого, в котором надолго застряли. Не хотелось ничего менять. Но потом мы поняли, что должны двигаться в Европу.

Люди с жовто-блакитными флагами настолько прониклись "Революцией достоинства", что теперь видят свое превосходство во всем. Как много изменилось в стране со времен кровавого госпереворота.

- Я был в Дортмунде и прошел без визы. А москаль стоит сбоку и его проверяют, подозревают в чем-то. Я верю, что наша жизнь - в семье европейских народов.

Вспоминают себя на "Майдане" и кичатся им все, кому не лень. Героизм "Небесной сотни" в различных телеэфирах уже отметили певец-политик Святослав Вакарчук, депутат-наводчица Надежда Савченко и не нуждающийся в представлениях Олег Ляшко. Все, кого превознес майдан. Последний, кстати, в интервью был на удивление сдержан. Желчь сквозь зубы - лишь при упоминании Андрея Геруса, которому Ляшко порвал рубашку в аэропорту Борисполь. За дело порвал, уверен экс-депутат.

"Врага надо душить в объятиях. В моем интернатовском детстве таких ябед не любили, презирали, не уважали. Я Герусу порвал сорочку, а он поломал жизни тысяч украинцев, которые остаются без работы. Мы опять вынуждены покупать энергоресурсы у агрессора, а наши шахтеры и их семьи сидят без дела", - заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

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Ляшко советует иметь дело с проверенными европейскими партнерами и не смотреть в сторону агрессора. Но вот в европейских столицах не спешат принимать Киев в свою семью. В Брюсселе отметили, что движения по минским договоренностям должна делать именно украинская сторона.

"Мы думаем, что еще есть вещи, над которыми Украине предстоит работать. А именно: усилить поддержку в социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях, а также учесть избирательные права внутренне перемещенных лиц", - сказал глава отдела по отношениям со странами объединения "Восточное партнерство" ЕС Ричард Тиббельс.

С призывами к миру плохо согласуется визит на Украину очередного заокеанского гостя. Летит советник американского президента по вопросам ВПК Дональд Винтер. О чем будет говорить оружейник, сомневаться не приходится. Возможно, с новыми идеями по становлению оборонки привезет и деньги, робко рассчитывают в Киеве.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".