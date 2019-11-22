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Эвакуация пассажиров жестко севшего в Одессе Boeing попала на видео

12:19
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Самолет остался без передних шасси

В международном аэропорту Одессы - сразу две аварийных посадки за сутки. Этой ночью шасси повредил пассажирский Boeing турецких авиалиний, передает "ТВ Центр".
Пассажирский самолет аварийно сел во "Внуково"

Он следовал по маршруту Стамбул-Одесса. Из-за сильного ветра приземлиться с первой попытки не удалось. Самолёт ушёл на второй круг и только после этого пошёл на снижение. Во время касания земли передняя стойка шасси подломилась. Борт потерял колесо и остановился. Людей эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал.

Ранее похожее ЧП случилось с небольшим частным самолётом. В аэропорту заявили, что взлётно-посадочная полоса исправна. Однако эксперты утверждают, что она давно не ремонтировалась.

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