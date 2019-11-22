Охота на ведьм по-израильски: Нетаньяху заявил о госперевороте

Премьера обвиняют по трем уголовным статьям

В Израиле разгорается скандал вокруг фигуры премьер-министра. Сотни людей вышли на улицы, чтобы поддержать Биньямину Нетаньяху или призвать к его отставке. В самый разгар политического кризиса политику предъявили официальные обвинения сразу по трём уголовным статьям. С действующим главой правительства - это случилось впервые в истории.

У стен резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме неспокойно. Активисты партии "Ликуд" подчеркивают: это не митинг и не протестное движение, это — демонстрация солидарности. Правда, накануне слишком рьяно призывали всех прийти и выступить в поддержку главы кабмина. Мол, он сейчас переживает не лучшие времена и единственное что ему поможет - вера и поддержка народа.

Поднять на баррикады весь Израиль и даже столицу Иерусалим не получилось. На призыв прийти и высказать свое недовольство откликнулось лишь несколько десятков человек. Собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку Биньямина Нетаньяху. В руках - плакаты с его портретами. Правда, к резиденции пришли не только сторонники действующей власти.

"Я пришел сюда, потому что сегодня премьер-министру Израиля было предъявлено обвинение во взяточничестве и подрыве доверия. Он должен незамедлительно подать в отставку!" – заявляет Ашер Бен Давид.

Мнения разделились и в самом Израиле, как реагировать на все происходящее никто просто не знает. Это первый случай в истории государства, когда глава кабмина станет обвиняемым в уголовном деле. В четверг генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил, что премьеру страны предъявят обвинения сразу по трем статьям. Речь идет о мошенничестве, нарушении доверия и коррупции. По версии следствия, Нетаньяху оказывал финансовое давление на держателя контрольного пакета акций одной из телекоммуникационных компаний. За это в подконтрольных средствах массовой информации любые действия премьера освещались лишь в положительном ключе. Обвиняют Нетаньяху и в получении подарков от крупных бизнесменов, взамен он якобы оказывал им дружеские услуги. Несколько депутатов оппозиционных партий израильского парламента уже призвали премьера подать в отставку. Сам виновник никуда уходить не собирается, на его стороне закон. Раз нет официального судебного решения, то говорить не о чем. Все происходящее глава кабмина назвал попыткой государственного переворота.

"Этим вечером мы все стали свидетелями попытки сместить действующего главу правительства. Все эти попытки основаны на сфабрикованных уликах! Мы не собираемся давать им хотя бы малейшую возможность в этом преуспеть. Я продолжу руководить Израилем в соответствии с нормой закона. Я сознаю всю ту ответственность, которая на мне лежит за наше общее будущее и за нашу безопасность", - заявил Нетаньяху.

Политический истеблишмент Израиля лихорадит уже несколько месяцев. Все дело в том, что после внеочередных парламентских выборов в стране до сих пор не сформировано коалиционное правительство. Свою попытку провалил и действующий глава кабмина Нетаньяху и его политический оппонент Бенни Ганц. Теперь в свои руки все возьмет кнессет. У премьер-министра есть 30 дней, чтобы убедить парламент предоставить ему иммунитет, который спасет его от уголовного преследования. В противном случае начнется расследование.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".