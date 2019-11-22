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Владимир Мау назвал особенностью нового бюджета Москвы его инвестиционную составляющую

10:17
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Столица уделяет дорогам большое внимание

Особенность нового бюджета Москвы – его инвестиционная составляющая.
Ректор РАНХиГС: более половины расходов нового бюджета Москвы связано с социальной сферой

Об этом заявил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау.

"Расходы на мероприятия развития в 2020 году составят 40,6% расходной части бюджета. Это беспрецедентно. Например, Санкт-Петербург не может похвастаться подобным, имея почти в два раза меньшие показатели по инвестициям", - заявил он в интервью журналистам "Комсомольской правды", добавив, что инвестиции непосредственно влияют на развитие мегаполиса.

Мау отметил, что большое внимание уделено транспортной инфраструктуре и это вполне оправдано для Москвы. Она является мощнейшим драйвером для остальных социально-экономических процессов в городе.

"Мы помним, что дороги в России всегда были проблемой. Москва не исключение. И то, что среди основных приоритетов в бюджете Москвы - транспортная инфраструктура и все, что с ней связано, нет ничего удивительного", - заключил ректор РАНХиГС.

30 октября депутаты Мосгордумы большинством голосов приняли проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы". Документ внес на рассмотрение мэр столицы Сергей Собянин.

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