Во фригидности женщин оказались виноваты мужья

К снижению либидо приводит неспособность второй половины

Ученые выяснили причины потери интереса к сексу у женщин. Данные были получены по итогам опроса нескольких десятков дам старше 60 лет, у которых было выявлено снижение либидо.

Выводы американских исследователей из Университета Питтсбурга могут стать неприятным открытием для мужчин. Оказалось, что большинство пожилых дам потеряли интерес в плотским утехам из-за эректильной дисфункцией у их мужей. Из-за проблем с эрекцией и снижения качества полового акта такое времяпрепровождение приносит женщинам все меньше удовольствия.

Неудачи в постели приводили к тому, что даже разговоры о сексе становились женщинам неприятными. Все это в итоге приводит к потере интереса к близости.

При этом ученые отмечают, что от интима отказывают не только люди в возрасте, но и молодежь, пишет "МИР24". Но если у пожилых это объясняется неспособностью к половому акту, то молодые люди не особо стремятся к сексу, так как он перестал восприниматься, как запрещенное и особенное удовольствие.