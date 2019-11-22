Взялась за старое: Тимошенко удивила народ после ссоры с Зеленским

Политик кардинально изменила имидж

Лиде партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила вернуться к своему традиционному образу после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спустя пять лет политик вновь заплела косу-бублик на голове. С такой прической она появилась на встрече с новой главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

СМИ и пользователи Сети увидели в этом скрытый протест против действующей власти и прозвали косу "революционной", пишет интернет-портал "Дни.ру". Впервые Тимошенко заплела косу в 2001 году, которая сопровождала политика и во время первой "оранжевой революции", и во время Майдана в 2014 году.

Кранты Вовке, коли коса, точно кранты

Ранее Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" переходит в оппозицию из-за рассматриваемого в Верховной раде законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, который внесли в парламент депутаты партии "Слуга народа".

Зеленский объяснил слова Тимошенко тем, что у нее существует давняя традиция: раз в пять лет уходить в оппозицию к действующему главе государства, имитируя заботу о народе.