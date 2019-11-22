ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взялась за старое: Тимошенко удивила народ после ссоры с Зеленским

11:49
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Политик кардинально изменила имидж

Лиде партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила вернуться к своему традиционному образу после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Тимошенко ждет Зеленского на корпоративах "со своим пианино"

Спустя пять лет политик вновь заплела косу-бублик на голове. С такой прической она появилась на встрече с новой главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

СМИ и пользователи Сети увидели в этом скрытый протест против действующей власти и прозвали косу "революционной", пишет интернет-портал "Дни.ру". Впервые Тимошенко заплела косу в 2001 году, которая сопровождала политика и во время первой "оранжевой революции", и во время Майдана в 2014 году.

Кранты Вовке, коли коса, точно кранты

Ранее Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" переходит в оппозицию из-за рассматриваемого в Верховной раде законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, который внесли в парламент депутаты партии "Слуга народа".

Зеленский объяснил слова Тимошенко тем, что у нее существует давняя традиция: раз в пять лет уходить в оппозицию к действующему главе государства, имитируя заботу о народе.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.