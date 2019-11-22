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Организатора теракта в России поймали в Сирии

11:59
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Боевик причастен к ИГ

В Сирии пойман высокопоставленный боевик запрещенной террористической группировки "Исламское государство". Его называют организатором терактов в России и Германии.

О задержании террориста сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Спецоперация прошла в сирийском городе Аазазе. По словам Сойлу, Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде носил кличку Юсуф Худа. Он является один из лидеров группировки, пишет Газета.ru со ссылкой на турецкую Hurriyet.

По данным турецких спецслужб, Худа с помощью интернета обучал изготавливать бомбы, занимался вербовкой и созданием сети смертников, а также готовил атаки и убийства. Он ответственен за не менее 20 терактов по всему миру. Кроме того, боевик причастен к организации нападения на торговый центр в Гамбурге и теракта в России в 2018 году.

Город Аазаз перешел под контроль Турции в результате операции "Щит Евфрата" еще в 2016 году.

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