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МЦД перевезли в первый день работы более 500 тысяч человек

12:19
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Пассажиропоток вырос на 8%

В первый день запуска движения по двум линиям Московских центральных диаметров ими воспользовались более полумиллиона пассажиров.

По МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" 21 ноября проехали более 224 тысяч человек, а по МЦД-2 "Курско-Рижский" — более 277 тысяч. По сравнению с предыдущим четвергом пассажиропоток вырос на 8% или более 40 тысяч пассажиров в сутки. Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.

Первые поезда по МЦД-1 и МЦД-2 начали ходить 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области. Поезда курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон.

Накануне удобство нового вида транспорта оценили Владимир Путин и Сергей Собянин.

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