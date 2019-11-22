Задержаны готовящие свержение власти в России исламисты

Он планировали создать "всемирный халифат"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала девять исламистов в Москве, Татарстане и Тюменской области, готовящих свержение власти.

Боевики действовали в интересах террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России – прим. ред.) и готовились создать так называемый "всемирный халифат".

"Они осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", - объяснили в ФСБ.

В российских регионах боевики занимались вопросами финансового обеспечения, пропагандой среди местных жителей и последующей вербовкой. При задержании у них обнаружили агитационные материалы и электронные носители информации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.