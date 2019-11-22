ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержаны готовящие свержение власти в России исламисты

12:19
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Он планировали создать "всемирный халифат"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала девять исламистов в Москве, Татарстане и Тюменской области, готовящих свержение власти.

Боевики действовали в интересах террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России – прим. ред.) и готовились создать так называемый "всемирный халифат".

"Они осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", - объяснили в ФСБ.

В российских регионах боевики занимались вопросами финансового обеспечения, пропагандой среди местных жителей и последующей вербовкой. При задержании у них обнаружили агитационные материалы и электронные носители информации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Спецопераия ФСБ
Спецопераия ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.