Названа дата пресс-конференции Путина

Место пока держат в секрете

Пресс-служба президента России начала принимать заявки на участие журналистов в большой пресс-конференции Владимира Путина. Как сообщили в Кремле, общение главы государства с представителями СМИ пройдет 19 декабря (четверг). О месте, где пройдет конференция, пока не сообщается. Детали пообещали объявить позднее.

"19 декабря 2019 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента России начинает приём заявок на участие в мероприятии", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В прошлом году Путин общался с журналистами 20 декабря. Тогда президент ответил на 61 вопрос за 3 часа 45 минут.

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