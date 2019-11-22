Мечущейся между Киевом и Москвой Ротару напомнили о правилах приличия

Певица хочет вернуться в Россию, но здесь ей не рады

Певица София Ротару хочет вернуться на российскую сцену и дать несколько концертов. В прошлом году артистка отменила несколько выступлений, в том числе на "Песне года" из-за политического конфликта между Россией и Украиной. Артистка поддержала действующий тогда режим Петра Порошенко и спонсировала военные действия на юго-востоке Украины.

Как пишут СМИ, сейчас 72-летней Ротару понадобились деньги и она решила пересмотреть свои взгляды. А гонорар у певицы немаленький: за один концерт она получает от 3,1 миллиона рублей.

Однако, как оказалось, россияне не совсем рады возвращению поп-звезды на отечественную сцену. Публицист и политолог Армен Гаспарян объяснил возвращение Ротару на российскую сцену тем, что в соседних странах ее творчество никто не слушает.

"В России всегда был вот этот элемент ностальгии по музыке конца 70-х - 80-х годов. Это исторически так получилось <…> Но больше ни в одной стране интереса к ее творчеству нет. Поэтому она и едет гастролировать, одиночное такое выступление, в Россию", - отметил Гаспарян.

И все же публицист не может понять, как человек, который поддержал убийство русских в Донбассе, может поехать в Москву и смотреть в глаза своим зрителям. Актер Иван Охлобыстин предположил, что вырученные деньги пойдут на поддержку вооруженного конфликта на Украине.

С Гаспаряном согласился композитор и автор песен Юрий Лоза. Ему не понятно, как человек может отказаться от своих принципов ради концертных площадок. В тоже время Лоза объяснил поведение Ротару тем, что она, в первую очередь, артистка и "любит больше всего тот город, в котором выступает", а во вторую очередь – женщина, ей можно сделать некоторую скидку.

"Ротару женщина, а когда можно было утверждать, что женщина постоянна в своих симпатиях. Стоит сделать на это поправку", - заявил исполнитель.

Не смогла сдержать своих эмоций ведущая "Песни года" Ангелина Вовк. Она признала, что шоу-бизнес – дело не совсем чистое, но "совесть тоже нужно иметь". Телеведущая отметила, что очень любит творчество Ротару, однако не пойдет на ее концерт из-за отсутствия у последней принципиальной жизненной позиции.

"Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - заметила Вовк.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян настроен против Ротару чересчур решительно. Он даже предложил лишить ее звания народной артистки, так как певица из-за своего поведения не достойна такого статуса на территории России, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Звания народной артистки СССР она больше не достойна после подобного недружественного поведения в отношении России, которая является правопреемницей Советского Союза. Я считаю, что нужно игнорировать любые ее концерты и выступления, раз уж у нее самой совести не хватает больше не приезжать в Росиию и здесь зарабатывать", - заметил Манукян.

Открыто в защиту Ротару из шоу-бизнеса выступили только несколько человек, в их числе продюсеры Иосиф Пригожин и Андрей Разин. Супруг певицы Валерии объяснил, что в 2018 году у Софьи Михайловны не было другого выбора и она вынуждена была прекратить свою концертную деятельность в России.

"Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям", - заявил Пригожин, отметив, что нужды в деньгах у Ротару нет, а в Россию она возвращается только ради поклонников.