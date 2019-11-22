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Подробности задержания террористов, захотевших создать халифат в России

14:39
  • пятница
  • 22 ноября 2019

По итогам спецоперации в трех городах задержали девять человек

ФСБ пресекла деятельность террористов, которые намеревались свергнуть власть и создать так называемый “всемирный халифат”. Масштабная спецоперация прошла сразу в нескольких регионах. Поддержку оказывали подразделения Росгвардии и МВД. Задержаны главари и члены международной террористической группировки.

Спецназ ФСБ попросил открыть дверь добровольно. Жильцы дома решили не связываться. Чем грозит попытка сопротивления, наверняка, догадались. Все теперь в наручниках. В комнатах следователи нашли и разложили десятки книг и брошюр, посвященных деятельности запрещенного в России движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В России, как и во многих странах мира, эта группировка признана террористической.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева. "ТВ Центр".

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