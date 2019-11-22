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Путин призвал увеличить количество боевых роботов

14:47
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Президент также велел расширить линейку беспилотников

России удалось сделать шаг вперёд в вопросах оснащения вооружённых сил новейшей техникой по сравнению с другими ведущими державами. Об этом заявил Владимир Путин. Он провёл в  Ново-Огарёве заседание Совета безопасности нашей страны.

Обсуждались перспективы развития военной сферы на период до 2030 года, передает "ТВ Центр". Президент отметил, что за последние годы выросло качество материально-технического обеспечения армии и флота. Улучшилась система подготовки военных специалистов. Доля современного оружия и техники в вооружённых силах превысила 68%. В ближайшее время эта цифра должна ещё увеличиться. Это особенно важно с учётом угроз, связанных с милитаризацией космоса и односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружие и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции, в том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем - оружия, основанного на "новых физических принципах", а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - сказал президент России.

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