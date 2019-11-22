В Подмосковье задержали угрожавших должникам лжеколлекторов

Мошенники требовали вернуть деньги по кредиту

В Подмосковье арестованы лжеколлекторы. Они угрожали расправой должникам, требуя вернуть деньги по кредиту, передает "ТВ Центр".

Мошенники звонили родственникам должников, представляясь работниками коллекторского агентства и угрожали им физической расправой, если деньги не будут возвращены. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Вандализм" и "Самоуправство". При обысках у злоумышленников были обнаружены электронные базы клиентов микрофинансовых организаций.

Как в руки мошенников попала эта закрытая информация, также предстоит установить.