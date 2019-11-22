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Глава подмосковного Чехова задержана за мошенничество

15:00
  • пятница
  • 22 ноября 2019

В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания

В Подмосковье задержана глава Чехова. Марина Кононова обвиняется в махинациях с имуществом на 7,5 миллиона рублей.

В такую сумму оценили здание общей площадью 330 квадратных метров, которое незаконно было выведено из муниципальной собственности. Чиновнице уже предъявлено обвинение. В ходе допроса она созналась в содеянном, передает "ТВ Центр". В пятницу суд изберет ей меру пресечения.

"Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий направленных на закрепление доказательственной базы. Обвиняемая будет проверяться на причастность к совершению иных аналогичных преступлений", - представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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